Projeto ‘Fala Várzea’ chega às escolas estaduais

Audiência em Jundiaí debate leilão do IAC Uma audiência pública será realizada na segunda-feira (19) às 18 horas, na Câmara Municipal para debater sobre o possível leilão da fazenda onde está instalado o Centro de Engenharia e Automação (CEA) do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O encontro contará com a presença do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL), membros do próprio IAC, da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) e Associação Agrícola de Jundiaí (AAJ), entre outros.

O vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza (PL), esteve visitando as escolas estaduais Mitiharu Tanaka e Lavínia Ribeiro Aranha para apresentar o projeto “Fala Várzea Paulista”. Ele destacou a importância de conversar com os alunos e toda a população para o planejamento das ações da prefeitura: “É ouvindo vocês que a gente constrói, juntos, a cidade que a gente quer”. Os moradores têm até o dia 30 de maio de 2025 para responder ao formulário disponível no site da prefeitura ou em equipamentos públicos da cidade.

Prefeitura de Várzea tem 80 vagas para programa de inclusão com salário mínimo

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Social, continua com as inscrições para o Programa Várzea Inclui. São 80 vagas destinadas a moradores em situação de vulnerabilidade social que estejam fora do mercado de trabalho há mais de seis meses. Os selecionados atuarão em atividades de interesse comunitário, como limpeza pública, conservação de áreas verdes, manutenção de prédios e estradas municipais, e receberão uma bolsa no valor de um salário mínimo nacional, além de cesta básica. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio nos CRAS da cidade.

Lula confirma presença em velório de Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá ao velório do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, que morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos. Lula retorna da China e já viaja para se despedir do velho amigo. O velório de Mujica ocorre no Palácio Legislativo, em Montevidéu, desde esta quarta (14).

O último encontro entre os dois ocorreu na chácara de Mujica, nos arredores da capital uruguaia, no fim do ano passado. Na ocasião, Lula condecorou Mujica com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

“A gente não tem de falar em eleição agora, tem de falar em entrega. Temos que discutir projeto de Brasil”, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas