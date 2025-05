Teatro do Sesc Jundiaí recebe ‘Quarto de Despejo’

O Teatro do Sesc Jundiaí recebe no sábado, dia 17 de maio, às 19h, a montagem ‘Quarto de Despejo’, da Evoé Cia de Teatro. A peça, dirigida por Rodrigo Ximarelli, adapta o diário da escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977), trazendo para a cena seu olhar único sobre a vida na favela do Canindé, onde criou três filhos enquanto catava papel e registrava seu cotidiano em cadernos encontrados no lixo.

Ximarelli assina a direção, adaptação e concepção cênica do trabalho, que preserva a potência literária do texto original publicado em 1960. A abordagem evita o sensacionalismo, privilegiando a dimensão poética e política da obra de Carolina - uma das vozes mais autênticas da literatura brasileira.

Ao longo de uma hora e trinta minutos, a peça revela como a autora transformou a realidade brutal da miséria em matéria-prima para sua criação literária, mantendo intacta sua capacidade de observação crítica da sociedade.