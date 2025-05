Livros de colorir voltam à moda e conquistam todas as idades

Na segunda quinzena de fevereiro, a editora HarperCollins lançou no Brasil a série de livros de colorir Bobbie Goods, com ilustrações da americana Abbie Gouveia. Desde então, os cãezinhos, gatinhos e ursinhos da coleção ocupam o topo da lista dos mais vendidos do PublishNews, ao lado de títulos semelhantes como Cozy Time e Comfy Days, da ilustradora russa Aleksandra Bozhbova (Ciranda Cultural). O sucesso marca o retorno da febre dos livros de colorir, que fez história em 2015 com Jardim Secreto, de Johanna Basford.

Segundo dados do PublishNews, nove entre os 20 livros mais vendidos no Brasil em abril pertencem à categoria. No topo está Do Dia para a Noite, da família Bobbie Goods, reafirmando o apelo desse tipo de passatempo no cenário atual.

A psicóloga Carla Francesconi explica que, em tempos de hiperconectividade, cresce o desejo por experiências mais táteis e presenciais: “Neste momento de uma vida tão virtual e online, as pessoas estão demonstrando um desejo, ou eu diria quase uma necessidade, de uma vida mais offline, ‘ao vivo’ e menos virtual”. Para ela, os livros de colorir atendem a essa demanda: “Trazem uma vivência da arte, que sempre foi e será uma forma de expressão, comunicação e criatividade”. Francesconi ainda destaca os benefícios da prática para todas as idades, como relaxamento, estímulo sensorial e desenvolvimento de habilidades motoras e emocionais: “É muito positivo e saudável, inclusive para se fazer entre pais e filhos”.