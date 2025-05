Tráfico se instala nos arredores de prédios públicos em Jundiaí

Os pontos de tráfico de drogas, em Jundiaí, estão boa parte instalados ao lado de prédios públicos como unidades básicas de saúde e escolas municipais e estaduais, inclusive escolas infantis. São nesses locais que a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil faz, constantemente, apreensões de drogas e prisões em flagrante de traficantes.

No Jardim Tamoio, por exemplo, uma dessas chamadas 'biqueiras' fica na mesma rua e a menos de 100 metros de uma Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb). No São Camilo existem pontos de venda de drogas próximos de uma Emeb e de uma escola estadual, dividindo espaço com estudantes. No Jardim Novo Horizonte (Varjão), as biqueiras estão escoradas em UBSs, escolas... Na Vila Comercial e Vila Esperança, assim como em outros bairros, as 'bocas de fumo' também escolheram se instalar ao redor de prédios públicos.

Os traficantes, quando presos nesses locais, respondem por tráfico 'qualificado', uma vez que, por lei, vender drogas próximo a prédios públicos preve uma pena maior.