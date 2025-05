R$ 1.804: Alesp aprova aumento de 10% no Salário Mínimo Paulista

Além desses, a Alesp aprovou também o Projeto de Lei Complementar 12/2025, que concede reajuste salarial de 5% para diversas categorias do Poder Executivo estadual. A medida alcança áreas administrativas, ambientais, agropecuárias, sociais, comerciais, educacionais, de engenharia, governamentais, policiais, previdenciárias, de saúde e de trânsito. Somados servidores aposentados e pensionistas, a proposta beneficia mais de 925 mil pessoas.

As propostas relacionadas ao funcionalismo foram elogiadas pelos parlamentares da base aliada do Governo. "O que pudermos fazer para que os servidores sejam valorizados nessa Casa, nós faremos, mas sabemos da responsabilidade fiscal e o governador tem procurado fazer as contas e tem feito a diferença em todos os setores", comentou Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos).

Por outro lado, parlamentares da oposição, embora tenham votado a favor das medidas, cobraram do governador um reajuste salarial mais robusto para o funcionalismo. "A gente precisa de servidor público valorizado se a gente quer ter escolas, hospitais públicos, transporte público melhor", afirmou Guilherme Cortez (Psol). "Nós vamos votar favorável às medidas para que pelo menos esses avanços mínimos a gente conquiste para os servidores".