Vereadores adiam votação do reajuste salarial dos servidores

Com lotação máxima de público, a sessão desta terça-feira (13) teve pedido de urgência para votação da proposta de reajuste salarial do servidor público municipal e que não foi colocada em discussão. Com o plenário ficando cheio, os vereadores optaram por não aceitar o pedido do prefeito Gustavo Martinelli (União) para acrescentar na pauta o assunto e deverá entrar na Ordem do Dia da próxima sessão.

O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União) explicou que houve conversa com o chefe do Executivo e que foi entendido que é melhor adiar a votação e discutir mais sobre a proposta. O vereador Henrique Parra, do Cardume, mandato coletivo do PSOL, acredita que a participação do público foi decisiva para a mudança: “Plenário lotado contribuiu para que a votação em urgência não fosse para frente”.

Com a suspensão do assunto, o público que enchia o local e chegou a ficar sem poder acessar o espaço, pois as catracas travaram após lotação máxima ser atingida, foi saindo aos poucos.