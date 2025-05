Alergia alimentar: tratamento com dessensibilização muda vidas

Urticária e dor abdominal em casos leves; anafilaxia, com risco de parada respiratória e até óbito em casos graves: essas são algumas possíveis reações de quem possui alergia alimentar, resposta do sistema imunológico a proteínas específicas. A condição, que afeta cerca de 8% das crianças até dois anos e 2% dos adultos, ganha destaque entre os dias 13 e 19 de maio, a Semana de Conscientização da Alergia Alimentar. Um reforço sobre a importância do diagnóstico precoce e correto, do acompanhamento profissional e das medidas de prevenção.

A boa notícia, de acordo com o médico, é que em alguns casos é possível recorrer à dessensibilização oral — um tratamento realizado sob supervisão médica, com a introdução gradual e controlada do alimento causador da alergia, a fim de reeducar o organismo. “Embora eficaz para alergias como as de leite e ovo, o método ainda não é indicado para todos os casos, como os de alergia a amendoim e frutos do mar”, pondera.

A nutricionista Lígia Vieira Carlos, também do Vera Cruz, reforça a importância de diferenciar alergia de intolerância alimentar. “A intolerância é causada por uma deficiência enzimática, como no caso da lactose, e não envolve o sistema imunológico. Já a alergia provoca uma reação imunológica, que pode ser confirmada por exames específicos”, explica.

Segundo a nutricionista, a conscientização da família e o planejamento alimentar são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. O tratamento mais eficaz continua sendo a exclusão total do alimento alergênico, e medidas como ler rótulos com atenção, higienizar utensílios e separar os alimentos são fundamentais para prevenir acidentes.