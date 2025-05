Casamentos crescem 25% em maio e movimentam setor em Jundiaí

Depois de um período de desaceleração, maio voltou com movimento no calendário. Tradicionalmente conhecido como o "mês das noivas", o mês registrou um crescimento de 25% no número de casamentos em 2025, na comparação com o mesmo período de 2024. Segundo dados do iCasei, plataforma em sites e listas de casamento na América Latina, foram quase 10 mil celebrações projetadas em todo o país, frente às 7.375 do ano anterior.

O aumento já se faz sentir em Jundiaí onde o mercado de eventos tem ganhado espaço — especialmente em bairros como o Caxambu, conhecido por suas vinícolas e chácaras, cenário ideal para cerimônias ao ar livre.

Ariani Alves, que sobe ao altar este mês, conta que a escolha por maio exigiu organização e planejamento antecipado. “Os preparativos agora estão bem corridos, porque maio é um mês muito concorrido para casamentos”, relata. Ela destaca que, ao começar a busca por fornecedores ainda em outubro de 2024, ela e o noivo tiveram mais tranquilidade nas decisões. "Conversamos com bastante gente e conseguimos boas opções aqui em Jundiaí. Mesmo com alguns fornecedores já com agenda cheia, outros ainda estavam começando a fechar contratos para maio, então deu para resolver a cerimônia com calma”, afirma.