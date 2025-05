Itupeva tem programação especial da campanha “Faça Bonito”

Ações nas Escolas Estaduais

As ações de conscientização também serão levadas às escolas estaduais de Itupeva, com palestras voltadas ao público adolescente mediadas pela equipe técnica do CREAS e Conselho Tutelar. A agenda inclui:

12/05 – 14h30 – E.E. José Polli,

13/05 – 13h30 – E.E. Márcio Borges,

14/05 – 10h40 – E.E. Monsenhor,

15/05 – Horário a confirmar – E.E. Manoel,

16/05 – 09h30 – E.E. Monsenhor,

19/05 – Horário a confirmar – E.E. Anchieta.

Além disso, haverá dois encontros específicos com professores e profissionais da rede estadual no HTPC, no dia 20, às 14h, e no dia 22, às 15h.

18 de maio – Dia Nacional de Combate

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio), será promovido um evento especial no Parque da Cidade, a partir das 9h.