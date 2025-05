Moradores esperam mais infraestrutura com novas moradias

A construção de 200 unidades habitacionais no Jardim São Camilo, em Jundiaí, marca o retorno dos programas habitacionais na cidade após oito anos sem novos projetos. As moradias serão viabilizadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no terreno conhecido como campinho, localizado na rua José Dias, abaixo do Sesi São Camilo. Atualmente, a documentação do empreendimento está em análise pela equipe técnica da CDHU e, após a aprovação, será aberta a licitação da obra. A previsão é de que os trabalhos comecem dentro de seis meses.

Segundo Jeferson Coimbra, superintendente da Fundação Municipal de Ação Social (Fumas), o projeto representa um passo importante para os moradores do bairro. “O Jardim São Camilo merece este olhar integral e humanizado para a moradia popular”, afirma. Ele ressalta ainda que novos programas habitacionais estão em andamento e que a meta da atual administração, comandada pelo prefeito Gustavo Martinelli, é entregar uma casa popular por dia.

Para os moradores, a expectativa é que o empreendimento traga melhorias, mas também há preocupações. André Braz, que vive no bairro, acredita que a infraestrutura pode melhorar e, com ela, até mesmo a segurança. “Ainda não estou vendo muita melhoria, mas já cortaram o mato depois de muito tempo. Já percebi que esteve bem melhor”, diz. No entanto, ele também aponta problemas, como terrenos com entulho e o receio de que o aumento populacional não seja acompanhado por investimentos adequados.