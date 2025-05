Guarda Municipal de Várzea Paulista recebe armas não letais

Com repasse do Governo Federal, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Várzea Paulista recebeu, na quarta-feira (7), kits de armas não letais e cartuchos destinados a treinamentos. A entrega simbólica ocorreu na sede da corporação e contou com a presença do prefeito Rodolfo Braga, do vice-prefeito João Paulo e de autoridades ligadas à segurança pública do município. O investimento, estimado em R$ 100 mil, integra o pacote que já contemplou a cidade com duas viaturas voltadas à ronda escolar, entregues em fevereiro deste ano.

Os equipamentos recebidos incluem a arma Sparks, semelhante aos populares Tasers, a Spark dispara dardos que transmitem descargas elétricas capazes de neutralizar momentaneamente o agressor, afetando seu sistema nervoso, mas sem causar lesões permanentes ou risco de morte.

Para o prefeito Rodolfo Braga, a conquista é reflexo direto da atuação estratégica da atual gestão. “Várzea Paulista figura hoje entre as cidades com os melhores índices de segurança da região. Isso é fruto de um trabalho comprometido de toda a equipe”. Ele ressaltou ainda a importância da participação ativa do município nos editais dos governos estadual e federal para a captação de recursos. “Essa entrega fortalece nossa segurança e atesta a credibilidade da administração”, completou.