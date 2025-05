Quase um mês depois de deixar mosteiro, Diego segue desaparecido

Diego Rodrigo de Lima Reducino, de 18 anos, que fugiu de um mosteiro, em Campo Limpo Paulista, no dia 12 de abril, pode estar transitando por pelo menos dois bairros de Jundiaí, onde teria sido visto: Jardim Novo Horizonte e bairro do Poste. A mãe, Rosana Lima Machado, andou pelas duas localidades à procura do filho, mas não o encontrou.

Ela também recebeu informações de que um garoto parecido havia sido visto em aparente situação de rua, em Várzea Paulista. Assim como toda a informação de possível paradeiro dele, ela tem ido averiguar e, por isso, pede que as pessoas se atentem e a avisem caso o vejam.

O rapaz é morador em Cabreúva e estava acolhido no mosteiro, a pedido do pai, por conta de seguidos surtos - no Boletim de Ocorrência registrado, o pai informou que o filho já foi tratado com medicamentos para esquizofrenia, embora nunca tenha sido diagnosticado em laudo médico. Ele deu entrada no mosteiro no dia 5 de abril. No dia 12, segundo o BO, o frei responsável pelo local avisou ao pai que o filho havia fugido - e desde então ele está desaparecido.