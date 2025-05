Homem que tentou matar a cunhada a tiros é preso pela PM

Um homem que tentou matar a cunhada a tiros, há cinco anos, durante uma briga familiar, em Itupeva, foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, nesta quarta-feira (7). Ele estava com mandado de prisão por condenação a 9 anos em regime fechado.

A prisão foi por acaso. Os PMs faziam patrulhamento pelo bairro Vale das Pedras, quando se depararam com um carro mal estacionado e obstruindo parcialmente a via - três homens conversavam ao lado do carro.

Os PMs então pararam para averiguação e descobriram que um deles era bandido, condenado por tentar matar a cunhada. Na época, durante a briga familiar, ele sacou a arma para intimidar a cunhada e acabou efetuando disparos, que a acertaram. Ela foi socorrida e salva - ele foi preso na época, depois ganhou a soltura provisória e aguardou o julgamento em liberdade.