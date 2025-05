Municípios da RMJ devem perder recursos com reforma tributária

No estudo elaborado por ele, foram comparados dois cenários hipotéticos: a distribuição atual, baseada na participação de cada município no Índice de Participação dos Municípios (IPM) de 2025 (cálculo com o VAF de 2023, sendo o último disponível) e uma distribuição simulada, com base proporcional à população dos municípios.

Na simulação, Louveira pode perder R$105,1 milhões se o IPM for para 6,15%, baseado no critério populacional proposto pela reforma. Com os valores em vigor hoje, com 14,36% do IPM, a estimativa é de R$183,8 milhões. Já com as possíveis mudanças, será R$78,7 milhões.

Jundiaí, apesar de ter um impacto menor, de 0,47%, ainda terá um grande impacto nos recursos: menos R$ 6 milhões nos cofres públicos se o valor do IPM for alterado de 53% para 52,54%. Já Várzea Paulista será beneficiada se a lógica da partilha do imposto for ‘maior para a cidade onde mais se consome’: R$109,2 milhões a mais, com o percentual do IPM saltando de 5,20% para 13,72%.