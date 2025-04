Jundiaí quer ampliar prática de walking football na cidade

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), realizou nesta semana um encontro com representantes da Walking Football Brasil - uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos -, para discutir a ampliação e manutenção da modalidade no município.

O walking football é uma variação do futebol tradicional em que a principal regra é que os jogadores apenas caminhem. O objetivo é tornar o esporte mais acessível a pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, especialmente aquelas com mais de 60 anos. Além da regra de não correr, a modalidade conta com outras adaptações, como a limitação do número de toques na bola por jogador e a altura máxima que a bola pode ser levantada.

“Oferecer opções de modalidades esportivas para que as pessoas da terceira idade possam viver melhor, sociabilizar e cuidar do condicionamento físico é um dos nossos objetivos. Além disso, iniciativas como essa mostram como os instrumentos de incentivos fiscais podem ser usados para promover qualidade de vida para os cidadãos”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.