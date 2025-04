Vereador de Jundiaí cobra prefeito de Itupeva

Durante a sessão ordinária da última terça-feira (22), o vereador Rodrigo Albino (PL) destacou o aumento de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vetor Oeste de Jundiaí e, de acordo com ele, uma grande parte destes pacientes são de outras cidades. “Nós estamos servindo de ‘barriga de aluguel’ para os municípios de fora. Está na hora de cada um assumir sua responsabilidade”, disse.

O parlamentar jundiaiense também informou que havia conseguido dados de atendimento da UPA junto ao gerente do local e que mostra a quantidade de pacientes que não são de Jundiaí. “”É uma pouca vergonha. Apesar de não ser do nosso sistema, tenho que falar: está na hora do prefeito de Itupeva começar a assumir a responsabilidade dele. São 2.500 munícipes de Itupeva que utilizam a UPA do Residencial Jundiaí. Por que não usam em Itupeva? Porque não tem! Por que não usam o sistema de saúde de Itupeva? Porque ele não investe”, cobrou, dizendo que a ‘conta’ fica para Jundiaí.

Segundo Albino, os dados mostram que 6% dos atendimentos na UPA do bairro Residencial Jundiaí, no Vetor Oeste, são de pacientes de Itupeva. “Isso de maneira oficial, porque tem pessoas que usam o comprovante de endereço de outras (de Jundiaí). Esse número pode chegar a 14%”, acredita.