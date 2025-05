Deputado Ivan Valente virá para Jundiaí anunciar emendas

Nesta segunda-feira (12), o deputado federal Ivan Valente (PSOL) estará em Jundiaí para visitar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (ATEAL) e a Associação Mata Ciliar. Durante a visita, o parlamentar vai anunciar emenda de R$ 350 mil para IFSP construir usina fotovoltaica no local, o que vai permitir economia na conta de luz e, por consequência, a economia permitirá melhorar a merenda dos estudantes. Já na ATEAL, além de participar do aniversário da instituição, Valente vai destinar uma verba de R$ 500 mil que será usada para acelerar a fila de avaliação (audiometria) e destinação de aparelho auditivo. Já na Mata, o objetivo é conhecer o trabalho e atuar para sua manutenção.



Alesp aprova novos cargos, reajuste e bônus no TCE

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou nessa quarta-feira (7) a criação de novos cargos, aumento salarial e bônus em dinheiro para aposentadorias do TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo). Os três projetos são do presidente do TCE, Antonio Roque Citadini. Eles levaram menos de 40 dias para serem aprovados - foram apresentados em 3 de abril. Na terça (6), as propostas entraram em regime de urgência e passaram por três comissões de uma só vez para, assim, ir ao plenário. Elas foram aceleradas após 33 deputados entrarem com requerimento de urgência.

STF vota contra manobra

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta sexta-feira (9) pela derrubada da manobra da Câmara a favor do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e se posicionou pela suspensão de apenas parte do processo contra o parlamentar por participação na trama golpista de 2022. A posição do Supremo confronta a decisão da Câmara de sustar toda a ação penal contra Ramagem e confirma que a ação dos congressistas não tem poder de paralisar o processo contra os demais réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).