Chuva e frio marcam fim de semana do Dia das Mães

Em Jundiaí, o fim de semana do Dia das Mães será marcado por instabilidade e queda acentuada nas temperaturas. Neste sábado (10), a mínima prevista é de 17?°C e a máxima chega a 28?°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a partir da tarde há previsão de pancadas de chuva, seguidas de chuva intermitente à noite.

No domingo (11), a mudança no tempo será mais brusca: a temperatura não deve passar dos 19?°C, com mínima de 15?°C. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã. À noite, o tempo deve firmar.

A instabilidade em Jundiaí acompanha a atuação de uma frente fria que avança pelo Estado de São Paulo desde a madrugada de sábado. O sistema aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas em diversas regiões, com possibilidade de raios e ventos fortes, especialmente nos setores sul, centro e leste do Estado.