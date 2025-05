Prostituta que matou PM no Centro de Jundiaí é presa em São Paulo

Os policiais foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica na casa dela. No local, após apaziguar a situação, os agentes consultaram os dados dela e do marido, constando mandados de prisão contra ambos; ela por ter matado o PM, e ele por receptação.

Priscila Carvalho da Silva, que é mulher trans (o nome de registro é Kennedy Carvalho da Silva), condenada a 20 anos de cadeia por matar a tiros o policial militar Wesley da Silva Matos, na região do bairro Chácara Urbana, em Jundiaí, em 2015, foi capturada por PMs nesta quinta-feira (8), no Jardim Centenário, em São Paulo.

Priscila foi levada para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

RELEMBRE O CASO

No dia do crime, o policial - que pertencia ao 11º Batalhão da PM que Jundiaí -, estava com Priscila em seu carro, estacionado - ela trabalhava no Centro de Jundiaí como prostituta. Eles tiveram uma discussão e ela tomou a arma dele, saiu do carro e correu. Ele foi atrás para tentar recuperar a arma e ela atirou, matando Wesley.