Campo Limpo Paulista se despede de Jaílson, o 'Madruguinha'

O morador de Campo Limpo Paulista, Jailson da Silva, conhecido como "Madruguinha do Brasil", morreu na madrugada desta sexta-feira (9), aos 62 anos, vítima de infarto. A informação foi confirmada por familiares, por meio das redes sociais do artista. "Amigos e fãs do Madruguinha, a notícia não é muito boa. Nosso grande Jailson, o famoso Madruguinha, veio a óbito nessa noite. Ele teve um ataque fulminante", comunicou o perfil do humorista.

Jaílson fazia sucesso nas redes sociais por sua semelhança com o personagem Seu Madruga, do Chaves, e passou a adotar o apelido. Jailson fazia parte do programa 'The Noite', do apresentador Danilo Gentili, no quadro "Roda Solta", além de participar de programas rádios em cidades do interior e podcasts em São Paulo e Jundiaí.

O apresentador, inclusive, lamentou a morte de Jailson. "Chateado hoje aqui. Nos divertimos muito juntos. Obrigado pelos bons momentos. Vai com Deus, Madruguinha.", escreveu Danilo Gentilli.