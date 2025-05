Após 3 anos do crime, mãe de Lara espera que justiça seja feita

Lara Maria saiu de casa no dia 16 de março de 2022, após retornar da escola, com a intenção de comprar um refrigerante em uma mercearia no bairro onde morava, no Distrito do Botujuru - esta foi a última vez que a família a viu com vida. Três dias depois seu corpo foi encontrado com sinais de violência, sendo constatado posteriormente traumatismo craniano.

Na época as investigações correram pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, coordenadas pelo delegado Rafael Diorio. Quando Wellingon foi identificado como principal suspeito, ele fugiu. Foram mais de dois anos de caça, com mandado de prisão em aberto, até que ele acabou sendo preso no dia 21 de março de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu (PR), onde vivia sob identidade falsa.

Desde então ele segue preso aguardando julgamento.