Jundiaí tem coworking público, para trabalhar ou fazer reuniões

O primeiro coworking público de Jundiaí tem transformado a rotina de empreendedores, profissionais autônomos e pequenos negócios da cidade. Localizado dentro do Espaço Jundiaí Empreendedora, o ambiente oferece estrutura moderna, conectividade e flexibilidade, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de atividades profissionais e a geração de novos negócios.

A advogada Cristiane Raquel Delfino, que atua há mais de 20 anos no setor de assessoria/orientação jurídica e mediação/conciliação, encontrou no coworking público uma alternativa eficiente e flexível para atender seus clientes, principalmente os lojistas e funcionários do shopping. “Tenho uma sala no bairro Chácara Urbana, mas atendo no Espaço Jundiaí Empreendedora porque aqui eu tenho tudo que preciso em um só lugar, um espaço com ótima localização, com funcionários eficientes e atenciosos. Aqui posso oferecer assessoria aos meus clientes, almoçar por aqui, frequentar a academia, passar no salão de beleza e ainda desfrutar de vários cafés. Isso tudo facilita minha rotina, fica acessível aos lojistas e funcionários do shopping e ainda me aproxima de outros profissionais e empreendedores da cidade”, conta.

Para Cristiane, a iniciativa representa um avanço para o município. “Esse espaço é importante para Jundiaí porque permite que mais pessoas empreendam, trabalhem de forma mais autônoma e tenham acesso a uma estrutura de qualidade, sem custo. É um verdadeiro incentivo à economia local.”