Marido se diz do PCC para botar medo na esposa e ameaçá-la

Um homem de 44 anos foi preso por guardas municipais no final da noite deste sábado (19), em um condomínio no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, por ameaça e violência doméstica contra sua esposa. De acordo com ela, ele vinha usando uma faca há vários dias para ameaçá-la de morte e sempre alegando ser faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC) para causar medo.

A GM foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica e enviou ao local os guardas Vinícius Ferreira e Chagas, supervisionados pelo subinspetor Da Matta, com o guarda Jonas Gomes. Chegando no condomínio, os agentes foram autorizados a entrar pelo porteiro, que já estava ciente do caso.

No apartamento os guardas foram recebidos pela vítima, que estava bastante assustada alegando que o marido vinha a agredindo e a ameaçando de morte há alguns dias, utilizando uma faca e alegando ser do PCC - ela alegou que estava com medo de denunciá-lo, e que agora acabou criando coragem.