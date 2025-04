Pela Ordem

Itatiba discute Lei de Diretrizes Orçamentárias na terça (22) A Câmara Municipal de Itatiba realiza, na próxima terça-feira (22), audiência pública para discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a reunião tem como objetivo ouvir as demandas dos vereadores e da população em geral. As sugestões apresentadas em audiência serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e eventual inclusão no projeto de lei. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara, presidida pelo vereador Washington Bortolossi (PP), será responsável por conduzir a audiência, que está marcada para as19h.

Jundiaí recebe verba de R$ 100 mil para saúde Jundiaí recebe uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para a área da saúde, para realizar procedimentos que retiram lesões pré-malignas ou malignas via colonoscopia. Esta verba foi conquistada para o Hospital Universitário (HU) através do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) e pedido pelo vereador Henrique Parra, do Cardume, mandato coletivo do PSOL. “Este recurso vai agilizar a fila de procedimentos minimamente invasivos pré-cancerígenos. Vai salvar vidas”, agradeceu o parlamentar jundiaiense. Ele ainda destacou que cerca de 100 pacientes serão beneficiados com esta ação.

Prêmio para prefeitos inovadores têm nomes da região Os prefeitos de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União), e de Louveira, Paulo Finamore (MDB), foram selecionados pela Rede Cidade Digital para o reconhecimento de Prefeito Inovador 2025. A premiação será feita durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, no dia 24 de abril, no Parque Tecnológico de Sorocaba. A iniciativa valoriza gestores públicos que têm se destacado pela implementação de tecnologias estratégicas e pela promoção de soluções inovadoras que geram impacto positivo na vida da população. Jundiaí foi selecionada pela modernização da iluminação pública com tecnologia LED e Louveira pelo licenciamento ambiental de forma digital. A seleção dos Prefeitos Inovadores considerou critérios como a digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso inteligente de dados e a capacidade de inovação aplicada à gestão.



Vereador de Campo Limpo é libertado durante audiência de custódia

O vereador de Campo Limpo Paulista João Pintor (PSD) foi libertado pela Justiça durante audiência de custódia nesta quarta-feira (16). Ele estava preso desde a manhã do dia 15, por posse ilegal de arma de fogo. João havia sido preso em sua casa, no bairro São José, durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo que tinha como alvo, o filho do vereador, em uma investigação sobre estelionato virtual.

Durante a operação, o filho não estava em casa, mas o vereador estava. Com ele, na residência, os policiais encontraram um revólver de calibre 38, municiado, e com a numeração raspada - o armamento será periciado para saber se foi usado em algum crime.

Nesta quarta-feira ele obteve a liberdade provisória e responderá pelo crime e posse ilegal de arma de fogo, em liberdade, segundo informou o advogado Robson Cândido, que o defendeu especificamente neste caso flagrante. Já o filho do vereador segue sendo investigado.



Bolsonaro dará aval a PL da Anistia no hospital

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que Jair Bolsonaro (PL) vai dar aval ao novo texto do projeto de lei que anistia presos do 8 de janeiro mesmo do hospital. O ex-presidente está internado desde a semana passada, após realizar cirurgia no abdômen. De acordo com o boletim divulgado pelo hospital DF Star, ele tem boa evolução clínica, mas continua sem previsão de alta da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

"Quem critica é porque não entende nada de polícia e nunca vai entender", do vice-prefeito de SP, Mello Araújo, defendendo policiais que teriam feito gestos nazistas