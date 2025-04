Idosa com Alzheimer anda por quilômetros até ser encontrada

No final da tarde, por volta das 17h30, os GMs Domingues, Damaris e M. Aguiar se depararam com ela caminhando na rua Barão, no Centro, e a reconhecerm com base na foto divulgada.

Eles a acolheram e acionaram os responsáveis pela Cidade Vicentina, que a levaram de volta.

Ela estava bem quando foi encontrada.