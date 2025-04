Quadro de Monet é apreendido em Jundiaí em operação do Deic

Em uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista, policiais fizeram na semana passada busca e apreensão contra pessoas ligadas a roubo, furto e receptação de objetos provenientes de residências invadidas. As equipes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à organização criminosa, nos municípios de Jundiaí, Campinas, Itatiba, Piracicaba e na cidade de São Paulo. Entre as apreensões está uma obra de arte do pintor francês Claude Monet (1840/ 1926), apreendida em Jundiaí.

Monet, que pintou cerca de 1,3 mil quadros durante sua vida, é considerado o mais célebre entre os pintores impressionistas, técnica que transformou a arte moderna com suas pinceladas leves, cores vibrantes e natureza ao ar livre.

A operação, coordenada por policiais da 4ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubos a Condomínios), envolveu equipes da Divisão de Investigações Crimes Contra o Patrimônio. Foram cumpridos cinco mandados em Campinas, um em Itatiba, dois em Jundiaí, quatro em Piracicaba, e dois na cidade de São Paulo, cujos os alvos eram oito receptadores. Quatro desses locais funcionavam comércios de joias. As apreensões contabilizaram bolsas de grifes, pedras semipreciosas, relógios de luxo, joias, celulares, notebooks dinheiro em espécie e a obra de arte.

Na região