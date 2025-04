MP instaura procedimento administrativo contra Conselho Tutelar

Uma criança de 2 anos foi resgatada por uma moradora do Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, madrugada do dia 24 após fugir de casa, se perder, e pedir ajuda em algumas residências. A Guarda Municipal foi acionada e, com o apoio da mulher que acolheu a criança, descobriu a casa onde ela morava. O pai atendeu os GMs e informou que esqueceu do filho e pegou no sono - a mãe não estava. O Conselho Tutelar foi acionado e, de acordo com a GM, não compareceu, orientando apenas que o garoto fosse devolvido aos pais.

Agravante na situação é que os guardas, ao devolverem a criança, perceberam que a casa onde residia estava em condições insalubres, com muita sujeira espalhada por todos os lados. Leia a matéria na íntegra neste link.

Esta não é a primeira vez que conselheiros tutelares de Jundiaí se recusam a comparecer a ocorrências envolvendo menores de idade. No ano passado, dois episódios aconteceram no município em um intervalo de apenas 10 dias. Quando uma ocorrência envolve criança ou adolescente, é necessária a presença de conselheiro tutelar para suporte e para que os direitos dos menores sejam assegurados, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).