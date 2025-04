Jundiaienses relatam caos e corrida por água e suprimentos

Jundiaienses que vivem atualmente na Europa compartilharam suas experiências durante o apagão que afetou diversos países do continente nesta segunda-feira (28). Entre relatos de transtornos nas cidades, interrupções de serviços essenciais e a preocupação com a falta de informações em tempo real, acompanharam com atenção os impactos do evento.

A publicitária Julia Tacco mora na cidade do Porto, em Portugal, e relata que no início da manhã houve instabilidade nas redes de telefonia e, por volta das 15h (horário local), já não havia mais sinal e comunicação. "O trânsito ficou caótico, sinais fechados e acidentes por todos os lados". Em meio à falta de informações, Julia conseguiu ir ao mercado e comprar água – caso houvesse problema no abastecimento, antes que os supermercados fechassem as portas. "Em meia hora as mercadorias começaram a se esgotar na prateleiras, e os estabelecimentos encerraram o atendimento ao público", conta.

Lorena Guerreiro, que vive com a família em Aveiro, em Portugal, conta que todos os serviços foram afetados a região. "Quando acordei não havia sinal de internet e energia. Fomos descobrindo aos poucos que o problema estava afetando o país todo e outros países vizinhos, as pessoas já estavam em busca de suprimentos e muitos supermercados já fechados". A situação já começou a se normalizar na região, mas a digital influencer explica que todos ainda estão temerosos com a situação. "Temos receio de que aconteça novamente, mas já estamos preparados com água e suprimentos".