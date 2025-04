Rapaz que saiu de mosteiro na região está desaparecido há 16 dias

Um rapaz de 18 anos, que fugiu de um mosteiro, na região de Jundiaí, no dia 12 deste mês, continua desaparecido; a família pede ajuda para achá-lo. O mosteiro mantém uma clinica de reabilitação, onde ele havia sido colocado pela família, não por uso vícios, mas por conta de comportamento esquizofrênico.

O rapaz é morador em Cabreúva e estava acolhido na clínica do mosteiro a pedido do pai, que registrou Boletim de Ocorrência informando sobre sumiço do filho. No documento, ele informou que o filho deu entrada no mosteiro no dia 5 deste mês e, no dia 12, o frei responsável pelo local o avisou que o filho havia fugido - e desde então ele está desaparecido.

De acordo com a mãe dele, Rosana de Lima Machado, chegaram informações de que ele teria sido visto na região do Varjão, em Jundiaí. "Procuramos em toda aquela região, mas não o encontramos, lametavelmente", disse ela.