GMs flagram marido batendo na esposa no terminal de ônibus

Guardas municipais socorreram uma mulher que estava sendo agredida pelo marido no terminal de ônibus no Centro de Itupeva, na noite desta quarta-feira (16). Ela estava com ferimento e sangramento na boca.

Os GMs faziam patrulhamento no entorno do terminal, quando presenciaram um homem agredindo uma mulher. Eles então efetuaram a abordagem e a vítima contou que o marido estava lhe agredindo por causa de ciúmes.

Diante das lesões apresentadas por ela e do flagrante feito pela própria GM, ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegada, onde acabou preso em flagrante por lesão corporal.