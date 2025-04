Confira o que abre e fecha em Jundiaí no feriado prolongado

As feiras livres e varejões diurnos funcionarão normalmente durante todo o feriado, com exceção dos varejões noturnos do Complexo Argos e do Parque do Cerrado, que não serão realizados na quinta-feira (17). A Feira do Produtor no Jardim Samambaia, única realizada às segundas-feiras, não ocorrerá nesta segunda, dia 21. A programação completa de feiras pode ser consultada no site da Unidade de Agronegócio e Abastecimento.

Educação

As escolas municipais e o setor administrativo da Unidade de Gestão de Educação (UGE), localizados no Complexo Argos, estarão fechados de quinta-feira (17) a segunda-feira (21), com retomada das atividades na terça-feira (22).

Cultura

O setor administrativo da Unidade de Gestão de Cultura (UGC), no Espaço Expressa, estará fechado entre os dias 17 e 21, retomando o expediente na terça-feira (22).