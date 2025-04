Dois serviços de saúde abrem para atender casos leves de dengue

Em virtude da alteração do atendimento das repartições públicas, conforme Decreto Municipal n.º 34.592/2024, dois serviços de saúde da atenção básica ficarão abertos na quinta-feira (17) e no sábado (19) para o atendimento exclusivo às pessoas de todas as idades com sintomas leves ou moderados de dengue.

Pacientes de qualquer região da cidade podem se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) Tamoio (rua Orestes Barbosa, s/n.º) e à Clínica da Família Almerinda Chaves (rua José Ribeiro Barbosa, 20), das 8h às 16h. Havendo a possibilidade, a orientação é que a população busque pelo atendimento preferencialmente no período da manhã.

Os principais sintomas de dengue são: febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito.