Programa VivaLeite beneficia famílias em Várzea Paulista

Na manhã desta terça-feira (15), a Unidade de Desenvolvimento Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Várzea Paulista, registrou mais uma entrega do programa VivaLeite — ação que acontece semanalmente, sempre às terças-feiras. Nesta edição, foram distribuídos 606 litros de leite para 202 mães cadastradas, beneficiando crianças em situação de vulnerabilidade social com apoio nutricional contínuo. Ao todo, são distribuídos 3.030 litros por mês.

No início deste ano, o gestor da Unidade, Leandro Marques, esteve presente em reunião com representantes do Governo do Estado de São Paulo para buscar mais cotas destinadas ao município, com o objetivo de ampliar o número de famílias atendidas. As negociações seguem em andamento. “Enquanto novas cotas não são disponibilizadas, os interessados podem permanecer na fila de espera”, explicou Marques. Por meio do programa, as famílias recebem leite enriquecido com vitaminas e nutrientes essenciais, que garantem a segurança alimentar das crianças.

A distribuição é feita em dois pontos estratégicos da cidade: no CRAS Norte – responsável pela entrega direta às famílias; e no Fundo Social de Solidariedade – onde também é realizada a retirada dos produtos. A ação conta com o apoio das equipes da assistência social e tem sido fundamental para garantir alimentação adequada na infância, especialmente em lares em situação de vulnerabilidade social.