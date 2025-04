Após morte em córrego, Prefeitura diz que já publicou licitação

"Já passou da hora de instalar um guard rail", "Falta de responsabilidade", "Itupeva merece mais cuidado". Esses são alguns dos comentários na publicação do vídeo feita pelo Jornal de Jundiaí em uma rede social, após a morte de um homem na manhã do último domingo (13), no Jardim Samambaia, em Itupeva. A vítima caiu no córrego da Avenida José Tonoli, que atualmente está em obras de manutenção.

A tragédia reacendeu a indignação da população, que denuncia a falta de segurança no local. “Passei por aí esses dias e achei um absurdo não haver nenhuma proteção. Era algo que já era previsto e que aconteceria”, escreveu um internauta.

Em nota, a Prefeitura de Itupeva informou que o contrato vigente, assinado em 2023, contempla apenas a manutenção dos córregos do município, com término previsto para 8 de fevereiro de 2025. Um aditivo permitiu incluir a canalização do Córrego da Lagoa, no bairro Samambaia, mas o contrato original não abrangeu a execução das defensas do córrego, a pavimentação das vias adjacentes e a construção da calçada.