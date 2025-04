Ladrão de 'saidinha' é preso em Jundiaí ao ignorar volta à cadeia

Guardas municipais de Operações com Cães capturaram um ladrão evadido do sistema prisional, na manhã desta terça-feira (15), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Ele havia sido beneficiado pelo indulto (saidinha) e não retornou à cadeia.

Os GMs Ícaro, Gildomar e Odirley, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando suspeitaram de um homem já conhecido das forças policiais.

Ele foi abordado e, em consulta aos seus dados pessoais, os agentes descobriram que se tratava de ladrão condenado, que estava cumprindo pena e recentemente obteve o benefício da 'saidinha'. Porém, ao não retornar para a cadeia, foi emitido um mandado de prisão contra ele.