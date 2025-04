Educação de Várzea Paulista e Sesi iniciam Escolinha de Robótica

Nesta semana, o Sesi (Serviço Social da Industria) e a Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora Municipal de Educação, iniciaram as aulas da Escolinha de Robótica, nova parceria entre os órgãos. O projeto da tradicional instituição de ensino viabiliza, em conjunto com prefeituras, 40 horas de aulas para alunos do Ensino Fundamental, que fornecem conhecimentos básicos de programação e proporcionam a prática do pensamento lógico, trabalho em grupo e outros ganhos educacionais. Em Várzea Paulista, a profissional do Sesi que mediará as aulas é a orientadora de Educação Digital, Luana Durante Oliveira.

Neste início da parceria com Várzea Paulista, alunos de todas as turmas do Ano IV de cinco Cemebs (Centros Municipais de Educação Básica) receberão as aulas. As escolas contempladas são: Anísio Teixeira (Jardim América II), Prefeito João Aprillanti (Vila Santa Terezinha), Professor Carlos de Almeida (Jardim Promeca), Professor João Baptista Nalini (Jardim Buriti) e Professor Oswaldo Camargo Pires (Vila Tupi).

Os encontros serão realizados nas salas de aula, uma vez por semana. Das 40 horas, 30 horas serão presenciais e 10 horas serão destinadas a atividades complementares. A formação será integrada ao currículo de Computação das escolas.