Ensaios da Orquestra para os concertos deste ano serão abertos

Devido ao sucesso do ensaio aberto para o seu espetáculo de estreia em 2025, todos os ensaios da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) para esta temporada passarão a ser abertos ao público. Sempre nas vésperas de cada concerto, todos os ensaios serão realizados no Teatro Polytheama, às sextas-feiras, das 14h às 15h30. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

O próximo ensaio será já nesta sexta-feira (11), a partir das 14h, em preparação para o concerto especial alusivo à Semana Santa do dia seguinte. O ensaio será no teatro, ainda que o concerto do sábado (12) seja descentralizado, desta vez na Paróquia Nossa Senhora da Conceição da Vila Arens.

A OMJ é um dos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC). Os próximos ensaios serão realizados nos dias: 30 de maio, 27 de junho, 18 de julho, 22 de agosto, 19 de setembro, 17 de outubro, 21 de novembro e 19 de dezembro – todas as datas às sextas-feiras.