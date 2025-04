Orquestra Municipal apresenta concerto especial da Semana Santa

“Seguindo a política já adotada há anos pela Orquestra, de buscar diferentes palcos na cidade de Jundiaí, a apresentação desta vez será numa das mais belas igrejas da cidade, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens. E para este concerto, dedicado a um repertório alusivo à Semana Santa, contaremos com as participações especiais da soprano Regiane Martinez ao lado do contratenor Cássio Pereira, além de Isabel Kanji ao órgão”, comentou a diretora artística e regente da OMJ, Claudia Feres.

O concerto da temporada 2025 da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) do mês de abril está marcado para o próximo sábado (12) e será ainda mais especial. Com um programa dedicado à Semana Santa, a apresentação desta vez terá como palco a Paróquia Nossa Senhora da Conceição da Vila Arens, a partir das 20h, com entrada gratuita e por ordem de chegada dos interessados.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Vila Arens, será o palco da apresentação

Na abertura do programa especial da noite, a OMJ apresenta o “Concerto Grosso Nº 1” do compositor italiano Alessandro Scarlatti (1660 – 1725). A obra traz a mesma tonalidade e um clima bastante empático com a obra do também italiano Giovanni Battista Pergolesi (1710 -1736), cuja obra “Stabat Mater” será apresentada em seguida.

A obra, composta em 1736, traz o texto que narra o sofrimento de Maria ao ver seu filho submetido à crucificação. As origens do texto do “Stabat Mater Dolorosa” remontam ao século 18 e foi frequentemente utilizado em composições desde então. A versão de Pergolesi, uma das mais célebres, traz um duo solistas – soprano e alto – à frente de uma orquestra de cordas e baixo contínuo, com as participações especiais dos músicos convidados.