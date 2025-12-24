Um criminoso perigoso, identificado como narcotraficante e líder de células de uma facção criminosa com atuação no Brasil e ramificações internacionais, foi capturado nesta terça-feira (23) em um condomínio de luxo às margens de um lago em Paranapanema. Ele havia forjado a própria morte utilizando documentos falsos e desta forma tentava se livrar de investigações e mandados de prisão contra ele.
A prisão foi realizada por policiais do GOE e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, sob a liderança do delegado Marcel Fehr. A ação foi cumprida em atendimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Sergipe e pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná.
O criminoso era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Em sua ficha criminal, constam ainda condenações por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos.
O CASO
Na manhã desta terça-feira, policiais civis do GOE de Campinas realizaram uma operação em Paranapanema, em um condomínio à beira da represa, após informações de que o narcotraficante conhecido como “Puff” estaria escondido no local para passar as festas de final de ano. A ação foi realizada em parceria com a DIG de Campinas e o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) da Polícia Civil de Sergipe, como parte da Operação Hibernação Final, cujo objetivo era capturar o foragido.
O criminoso, de 44 anos, possui mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Sergipe e pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu/PR, por crimes relacionados ao tráfico de drogas e associação ao tráfico. Investigações realizadas em Sergipe revelaram que, no passado, foram apreendidos 400 quilos de cocaína e 200 quilos de maconha. Essas apreensões indicam que “Puff” era o líder de uma célula criminosa com atuação em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Sergipe, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais, além de ramificações internacionais, especialmente na Colômbia, Bolívia e Paraguai.
Além dos crimes ligados ao tráfico de entorpecentes, o criminoso tem condenações por porte ilegal de armas, homicídio, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos. Para tentar evitar a prisão, ele utilizava dados de outra pessoa e forjou um documento em nome de um suposto irmão inexistente, além de criar uma certidão de óbito falsa com seus dados reais, com o objetivo de extinguir os processos contra ele. No entanto, as falsificações foram descobertas, e os mandados de prisão continuaram válidos, levando à sua captura na data de hoje.
Por questões de segurança, o local onde o criminoso ficará detido até ser transferido para Sergipe não será revelado. Durante a operação, foram apreendidos telefones celulares e dois veículos que estavam em sua posse. As diligências foram conduzidas pelo GOE de Campinas e registradas na DIG de Campinas.