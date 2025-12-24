Um criminoso perigoso, identificado como narcotraficante e líder de células de uma facção criminosa com atuação no Brasil e ramificações internacionais, foi capturado nesta terça-feira (23) em um condomínio de luxo às margens de um lago em Paranapanema. Ele havia forjado a própria morte utilizando documentos falsos e desta forma tentava se livrar de investigações e mandados de prisão contra ele.

A prisão foi realizada por policiais do GOE e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, sob a liderança do delegado Marcel Fehr. A ação foi cumprida em atendimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Sergipe e pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O criminoso era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Em sua ficha criminal, constam ainda condenações por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos.