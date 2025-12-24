24 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí
Logo Sampi
EM JUNDIAÍ

Idosa é atropelada no 'corredor' em rua de trânsito caótico

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima
Uma idosa foi atropelada por uma motocicleta na rua Doutor Eloy Chaves, no bairro Ponte São João, em Jundiaí, no final da manhã desta quarta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao hospital. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima havia acabado de sair do Condomínio Jabuticabeiras, onde reside, e estava atravessando a rua, onde não há faixa de pedestres — uma demanda antiga dos moradores da região.

Após passar em frente a um carro parado no congestionamento, a idosa foi atingida por um motociclista que trafegava pelo "corredor" entre os veículos e não teve tempo de frear.

A Polícia Militar foi chamada para organizar o trânsito — que, independentemente do horário, costuma ser caótico nessa via — até a chegada do resgate.

A idosa permaneceu caída no asfalto, amparada por populares que a protegeram do sol, até ser socorrida e levada ao hospital.

