Uma idosa foi atropelada por uma motocicleta na rua Doutor Eloy Chaves, no bairro Ponte São João, em Jundiaí, no final da manhã desta quarta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao hospital. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima havia acabado de sair do Condomínio Jabuticabeiras, onde reside, e estava atravessando a rua, onde não há faixa de pedestres — uma demanda antiga dos moradores da região.

Após passar em frente a um carro parado no congestionamento, a idosa foi atingida por um motociclista que trafegava pelo "corredor" entre os veículos e não teve tempo de frear.