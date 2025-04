Quadra poliesportiva no Complexo Léo Nogueira é entregue

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL),

entregou neste domingo (6) a quadra poliesportiva do CECE Léo Pereira Lemos

Nogueira, no bairro Medeiros. A quadra tão esperada pela população da região, era uma reivindicação antiga e estava inacabada, além disso obras de melhorias também foram realizadas ao longo das últimas semanas.

Entre as intervenções feitas pela atual gestão, coordenadas pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), estão a instalação de grades e portão de acesso, iluminação, colocação de bebedouros, pintura da quadra, instalação de redes, guarda-corpo e corrimãos.

“Nos dedicamos para entregar um espaço seguro, acessível e de qualidade para a

população do Medeiros e região. Não medimos esforços e hoje tenho muita alegria de ver como ficou, é um momento muito especial a gente fica muito feliz de atingir o objetivo apesar das dificuldades”, destacou o gestor da UGISP, Marcos Galdino.

A gestora da UGEL, Rita Orsi, reforçou o compromisso com o uso efetivo do espaço.

“Já temos um calendário pronto com atividades esportivas e de lazer para todas as idades. Essa quadra será um importante ponto de encontro para a comunidade,

promovendo saúde, bem-estar e integração. Trago aqui uma novidade, iremos manter as atividades da quadra no período noturno também, até às 21h, de segunda à sexta, nos queremos que os munícipes aproveitem ao máximo, promover o esporte é o nosso compromisso”, afirmou.