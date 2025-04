Mulher bebe cerveja, atropela e mata homem de 47 anos

Uma mulher de 23 anos, sob efeito de álcool, atropelou um homem de 47 anos na madrugada deste sábado (5), na avenida 29 de abril, no bairro Santa Luzia, em Itatiba. A vítima morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, os PMs se depararam com a vítima já morta. Em conversa com a motorista, ela confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas que tomou apenas um copo de cerveja. Apesar da afirmação, quando convidada a realizar o teste do bafômetro, ela se recusou.

Na sequência, ao saber que seria presa, a mulher se sentiu mal e precisou ser atendida na ambulância que inicialmente havia sido chamada para a vítima.