Idoso de 69 anos morre ao lutar com um de seus bois em Jundiaí

Um idoso de 69 anos foi morto por um de seus bois, na tarde deste domingo (6), em seu sítio, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí. Segundo a filha da vítima, enquanto era socorrido o pai contou que havia entrado em luta corporal com o animal.

A filha contou à polícia que no sítio do pai há alguns bois, e que, na tarde deste domingo, um deles matou seu pai. Não se sabe a razão, mas ele e o animal entraram em luta corporal, algo que foi contado a ela pela própria vítima enquanto era socorrido ao hospital com lesões graves e pneumotórax traumático.

No Hospital São Vicente, ele não resistiu e morreu.