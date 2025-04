Idosa é atropelada por ônibus em Cajamar e perde as duas pernas

Uma idosa de 78 anos, chamada Vilma Rosa, foi atropelada nesta segunda-feira (7) em Cajamar e acabou perdendo as duas pernas. Um vídeo de câmeras de monitoramento mostra o momento em que a mulher atravessava a rua na faixa de pedestres e foi atingida pelo coletivo.

As cenas são fortes e mostram que as rodas do ônibus passaram pelas pernas da idosa, causando esmagamento. Ela foi levada ao Hospital Municipal Antônio Policarpo de Oliveira, onde passou por cirurgia de amputação dos membros. Depois foi encaminhada à UTI do Hospital Estadual Dr Albano da Franca Rocha Sobrinho, em Franco da Rocha.

O motorista, ao perceber o atropelamento, prestou socorro à vítima, mas acabou preso em flagrante. O ônibus fazia a linha 302, entre Jordanésia e Jundiaí, no momento do acidente.