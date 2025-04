FPF define datas dos jogos do Paulista na semifinal da Série A4

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira (7) as datas e horários das semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista. O Galo, que enfrenta o Nacional, joga a primeira partida em São Paulo no sábado (12) às 15h, no Estádio Nicolau Alayon. Já a partida decisiva, que será no Estádio Dr. Jayme Cintra, acontece no dia 19, às 19h.

12/04/2025 | 15h | Nacional x Paulista | Estádio Nicolau Alayon

19/04/2025 | 19h | Paulista x Nacional | Estádio Dr. Jayme Cintra