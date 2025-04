Jundiaí perde o comerciante Jonas Santos, do Bar do Baiano

Faleceu nesta terça-feira (08) o comerciante Jonas Santos, aos 65 anos. Ele era proprietário do Bar do Baiano, localizado na rua Barão do Teffé e um dos estabelecimentos mais tradicionais da cidade.

Jonas era um dos leitores mais assíduos do Jornal de Jundiaí. O comerciante, conhecido por sua alegria e sua culinária, deixa familiares e centenas de amigos.

Nas redes sociais, amigos e clientes lamentaram a sua partida. O empresário Enrico Milamonte disse que a morte de Baiano foi mais uma perda para o comércio local. O amigo Giuliano Guim lamentou o falecimento. "Siga em paz, meu amigo...Muitas histórias nesses 30 anos de amizade", postou, em seu perfil no Facebook.