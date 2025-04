Pai que violentou sexualmente a filha é preso em Jundiaí

Um pai, de 49 anos, que estuprou a filha de apenas 10 anos e que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, na manhã desta terça.

Os GMs Paulo Henrique, Zarantonello, Fabio Augusto e Franciane faziam patrulhamento, quando receberam informações de que um criminoso procurado pela Justiça estava circulando em determinada região.

A equipe passou a procurar pelo bandido, até que se depararam com um homem com as mesmas características e em atitude suspeita.