Mais uma briga entre irmãos quase acaba em tragédia em Jundiaí

No dia 19 de fevereiro um homem de 26 foi preso no bairro Cecap, suspeito de tentar matar o próprio irmão, de 27 anos, com uma facada no peito. Ambos, segundo a mãe, sofrem de transtorno mental e estavam brigando. Um deles atingiu o outro com a facada e permaneceu no local, ajoelhado ao lado da vítima. A Polícia militar foi acionada e o prendeu.

No dia 1 de março deste ano um caso semelhante aconteceu no bairro Retiro. Na ocasião, guardas municipais faziam patrulhamento, quando ouviam disparos de arma de fogo. Non entanto, sem saber onde havia ocorrido os disparos, os agentes passaram a procurar. Minutos depois a Corporação recebeu chamado para atender a esta ocorrência e os GMs foram direcionados ao local, a tempo de flagrar o autor dos tiros correndo. Ele foi detido e confessou que havia acabado de se desentender com o irmão, a quem quis assustar com os disparos.