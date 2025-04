PMs confundem mulher com homem durante abordagem e prisão

Policiais militares confundiram uma mulher, com um homem, durante abordagem na manhã desta terça-feira (8), em um ponto de tráfico de drogas no bairro Vassoural, em Louveira. Por causa da confusão, os PMs revistaram a mulher, algo que fugiu ao protocolo. Ela, contudo, não informou no ato da abordagem, que é mulher, fazendo isso somente após a revista.

Os cabos Vianna e Correia faziam patrulhamento quando, ao chegarem em um ponto de tráfico, observaram que havia aparentemente um homem dormindo dentro do carro. Os policiais bateram no vidro e ordenaram que ele saísse, o que foi atendido. Quando a pessoa saiu, os policiais ordenaram que encostasse no carro e afastasse as pernas, para passar pela revista pessoal - tudo isso, ainda sem suspeitar de que seria uma mulher - ela usava vestes e tinha trejeitos masculinos.

Feita a revista, os policiais solicitaram o nome, momento em que ela informou que se chamava Renata. "Foi quando soubemos que se tratava de uma mulher", comentou Correia.