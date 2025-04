Mulher é roubada a caminho do trabalho; 'solta ou vou te furar'

A vítima estava no ponto, quando pegou o celular para ver as horas, uma vez que, poor causa da chuva, os ônibus estavam atrasados. Neste momento o ladrão chegou repentinamente e tentou tirar o celular das mãos dela, que reagiu. Ele então a ameaçou: "solta ou então eu vou te furar".

Uma mulher foi assaltada em um ponto de ônibus no Jardim Tulipas, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (3), enquanto aguardava o transporte para ir trabalhar - ela é cuidadora no período noturno. Ela chegou a reagir ao assalto, mas o ladrão a ameaçou, pegou o celular e correu. Pouco depois policiais militares passaram em patrulhamento e foram atrás do criminoso, conseguindo detê-lo.

Algumas pessoas que estavam próximas correram atrás do bandido, inclusive com apoio do segurança de uma farmácia. PMs de moto também passavam pelo local e foram no encalço do criminoso, conseguindo detê-lo - o celular foi recuperado.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi reconhecido também por outra mulher, que ele tentou roubar minutos antes.

O delegado determinou a prisão em flagrante por roubo e tentativa de roubo e ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.